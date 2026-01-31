В Петербурге девятилетний мальчик вышел погулять и пропал

31 января 2026, 10:58

В Петербурге разыскивают девятилетнего мальчика, который пропал после прогулки

Фото: Поисково-спасательный отряд «Северо-Запад»

В Петербурге девятилетний мальчик пропал после прогулки. Подробности сообщает телеканал 78.ru.