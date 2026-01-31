В Петербурге девятилетний мальчик вышел погулять и пропал
В Петербурге девятилетний мальчик пропал после прогулки. Подробности сообщает телеканал 78.ru.
Ребёнок вышел из дома 30 января. Он сказал родителям, что пойдёт на горку на улице Колобановской в Горелово, а затем зайдёт в магазин на Таллинском шоссе.
Позже в тот же день мальчика видели в магазине аксессуаров для телефонов. Торговая точка находится в здании одного из гипермаркетов. После этого школьник перестал выходить на связь. Его местонахождение сейчас неизвестно.
На момент исчезновения на мальчике была чёрная зимняя куртка с красными вставками, чёрная шапка, бежевый шарф в чёрную клетку и тёмно-синие штаны. Штаны имеют камуфляжные элементы на коленях. Рост ребёнка составляет примерно 122-124 сантиметра, телосложение худое.
