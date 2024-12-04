Авария оставила тысячи домов без воды в Новокузнецке

Фото: iStock/Олег Копьёв
В Куйбышевском районе Новокузнецка Кемеровской области произошла авария на водоводе диаметром 700 мм, передает ТАСС информацию городской администрации.
Инцидент произошел в ночь на среду и вызвал подтопление проезжей части вдоль улицы Сибиряков-гвардейцев. Аварийный участок был оперативно локализован, а дорога очищена от воды.
Без водоснабжения остались 22 многоквартирных дома, более 2 200 частных домов в микрорайонах Точилино и Редаково, а также несколько социальных объектов. Для населения организован подвоз воды.
Аварийные работы продолжаются, причины повреждений пока точно не известны.
Восстановление водоснабжения запланировано на вечер среды, 4 декабря.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 3 на 4 декабря в пяти районах Амурской области частично отключили электричество из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.
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Без водоснабжения остались 22 многоквартирных дома, более 2 200 частных домов в микрорайонах Точилино и Редаково, а также несколько социальных объектов. Для населения организован подвоз воды.
Аварийные работы продолжаются, причины повреждений пока точно не известны.
Восстановление водоснабжения запланировано на вечер среды, 4 декабря.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в ночь с 3 на 4 декабря в пяти районах Амурской области частично отключили электричество из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ. С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.
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Мария Моисеева