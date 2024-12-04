Невеста сняла изнасилование на телефон: 24-летняя девушка бесследно исчезла со свадьбы подруги при странных обстоятельствах

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В Североуральске уже более трех лет не могут найти 24-летнюю Яну Балобанову, которая пропала в июле 2021 года. Девушка отправилась на свадьбу подруги, но так и не появилась на празднике. Ее последний звонок в МЧС с сообщением, что она заблудилась в лесу, стал началом загадочной истории, которая до сих пор не имеет однозначных ответов.
Свадьба, звонок в МЧС и странные связиВ день исчезновения Яна направлялась на небольшое празднование свадьбы своей подруги Ирины, которое проходило на поляне в лесу под Североуральском. Но на место она не пришла, а позже позвонила в МЧС, заявив, что потерялась в лесу. Голос на записи был опознан как ее.
История осложняется напряжёнными отношениями между Яной и Ириной. Ранее Яна стала жертвой насилия, свидетелем которого выступала Ирина.
«Несколько лет назад мою дочь насиловали. Та самая невеста снимала все на сотовый телефон. Перед походом на свадьбу я Яну предупреждал и спрашивал, неужели она опять хочет наступить на те же грабли, но она меня успокоила и сказала, что конфликт давно исчерпан», — рассказал детали отец исчезнувшей девушки.Насильников, двоих парней, осудили, Ирину тоже — за незаконное лишение свободы. Это не единственная судимость невесты, есть и вторая, за наркотики.
Более того, этим сложные отношения Яны с Ириной не ограничиваются. Позже выяснилось, что у Яны были личные связи с женихом Ирины, предположительно давно в прошлом на момент приглашения на свадьбу. Отца Яны ситуация очень беспокоила и он советовал на свадьбу не идти, но девушка не согласилась с ним, полагая, что старые конфликты не надо продолжать вечно.
Безрезультатные поиски в тайгеПосле исчезновения Яны в течение нескольких месяцев велись поисковые работы. Однако они не дали никаких результатов. Полиция долго проверяла молодоженов и активно опрашивала всех вовлеченных, пытаясь поймать на лжи — вышло только подтвердить, что Яна и вправду не дошла до праздника.
Основной версией остается гибель девушки в результате переохлаждения или нападения диких животных. В районе часто видели медведей, что усиливает эту гипотезу.
Вера в чудо: живет ли Яна?Несмотря на все трудности, отец Яны надеется, что его дочь жива и решила начать новую жизнь.
«Розыскной материал по-прежнему находится в полиции. К сожалению, так бывает. Там тайга, пока ищешь, можно самому заблудиться», — сообщил источник в правоохранительных органах.Правоохранительные органы не закрывают дело, но пока не могут предложить убедительных доказательств, которые помогли бы пролить свет на судьбу пропавшей девушки.
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