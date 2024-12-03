В Татарстане за год произошло 818 ДТП с пешеходами, погибли 62 человека

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В Татарстане с начала года произошло 818 ДТП с участием пешеходов, 62 человека погибли и 796 пострадали. Об этом сообщает Госавтоинспекция республики. При этом отмечается, что 291 авария произошла по вине самих пешеходов.
«Все эти трагедии произошли из-за невнимательности взрослых, отпустивших детей гулять без присмотра, халатности водителей и самих пешеходов», – приводит «Татар-информ» слова начальника отдела пропаганды Госавтоинспекции Татарстана Рамиль Ахтамзянов.В ведомстве подчеркивают, что правила дорожного движения — это правила жизни. Переходить дорогу можно лишь по пешеходному переходу и на зеленый сигнал светофора. Двигаться только по тротуарам или обочинам. Если и по обочине пройти нельзя, то идти нужно в один ряд по краю проезжей части навстречу движению транспорта. Ночью на одежде обязательно нужно носить светоотражающие элементы.
«Если правила нарушил ребенок, сотрудники полиции готовят рапорт, который регистрируется в ОВД, а затем направляется в комиссию по делам несовершеннолетних для рассмотрения. Ребенка могут поставить на учет, а родителей оштрафовать», — добавил Ахтамзянов.Ранее сообщалось, что в Москве на Ленинградском шоссе столкнулись пассажирский автобус и 16 автомобилей. Из-за столь массового ДТП оказались перекрыты три полосы движения в сторону центра из шести. Причины и обстоятельства аварии, а также то, по чьей вине она произошла, выясняют правоохранители.
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