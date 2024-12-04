В Амурской области авария на ТЭЦ оставила пять районов без света

Фото: iStock/Oleksii Maznychenko
В пяти районах Амурской области частично отключено электричество из-за аварии на Благовещенской ТЭЦ.
Проблема возникла утром 4 декабря, когда из-за отключения части оборудования на станции образовался дефицит мощности в центральном энергорайоне, сообщается в Telegram-канале Амурских электросетей.
С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.
Для снижения нагрузки Амурские электросети по распоряжению регионального диспетчерского управления ограничили энергопотребление на 50,2 МВт. Полное восстановление электроснабжения станет возможным только после устранения неисправностей на ТЭЦ.
Специалисты уже работают над устранением аварии, чтобы вернуть электричество потребителям как можно быстрее.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой и пробыл там около 45 пяти минут. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Также известно, что в Тверской области почти две трети населенных пунктов Калининского округа остаются без света после мощного снежного циклона. На данный момент без электричества живут около 880 человек из 74 деревень.
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С 09:12 местного времени диспетчеры начали вводить аварийные отключения в Благовещенском, Константиновском, Ивановском, Тамбовском и Бурейском районах по заранее установленным графикам.
Для снижения нагрузки Амурские электросети по распоряжению регионального диспетчерского управления ограничили энергопотребление на 50,2 МВт. Полное восстановление электроснабжения станет возможным только после устранения неисправностей на ТЭЦ.
Специалисты уже работают над устранением аварии, чтобы вернуть электричество потребителям как можно быстрее.
Ранее «Радио 1» передавало, что в Благовещенске ребенок провалился в яму с холодной водой и пробыл там около 45 пяти минут. Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения.
Также известно, что в Тверской области почти две трети населенных пунктов Калининского округа остаются без света после мощного снежного циклона. На данный момент без электричества живут около 880 человек из 74 деревень.
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Мария Моисеева