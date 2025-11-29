Достижения.рф

12-летняя школьница выпала из окна российской школы

Фото: istockphoto/Yuliia Kaveshnikova

В Тобольске Тюменской области 12-летняя ученица выпала из окна второго этажа школы. Об этом сообщает 72.RU, ссылаясь на источник.



Детали, касающиеся причин падения и наличия очевидцев, не раскрываются. Официальных комментариев от соответствующих ведомств пока не поступало.

Никита Кротов

