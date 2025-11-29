12-летняя школьница выпала из окна российской школы
12-летняя школьница выпала из окна школы в Тюменской области
В Тобольске Тюменской области 12-летняя ученица выпала из окна второго этажа школы. Об этом сообщает 72.RU, ссылаясь на источник.
Детали, касающиеся причин падения и наличия очевидцев, не раскрываются. Официальных комментариев от соответствующих ведомств пока не поступало.
