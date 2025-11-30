Звезду сериала «Молодежка. Новая смена» увезли на скорой из московского театра
Серьёзная травма помешала актёру Никите Паршину, известному по сериалу «Молодёжка. Новая смена», продолжить участие в театральной постановке. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.
Во время репетиции спектакля «Жизнь взаймы» в московском театре «Многоточие» артист получил сотрясение мозга. Несчастный случай произошёл по неосторожности, после чего на место происшествия незамедлительно вызвали медиков. Врачи оперативно прибыли в театр для оказания необходимой помощи пострадавшему.
Предстоящее выступление артиста находится под угрозой срыва. По всей видимости, организаторам придётся искать замену Паршину, так как его участие в завтрашнем спектакле маловероятно из-за полученной травмы.
