Звезду сериала «Молодежка. Новая смена» увезли на скорой из московского театра

30 ноября 2025, 00:05

Mash: актера Никиту Паршина экстренно госпитализировали

Никита Паршин (Фото: РИА Новости / Максим Блинов)

Серьёзная травма помешала актёру Никите Паршину, известному по сериалу «Молодёжка. Новая смена», продолжить участие в театральной постановке. Об этом сообщил Телеграм-канал Mash.