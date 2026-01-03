Авария с автобусом и грузовиком унесла жизни 11 человек
В Бразилии В ДТП с автобусом и грузовиком погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные властей и дорожной полиции.
Смертельная авария произошла в 11:25 (17:25 мск) на 491-м километре федеральной трассы BR-116 в городе Пелотас. В результате столкновения песок из прицепа грузовика высыпался внутрь автобуса. Это осложнило спасательные работы и заблокировало обе полосы движения.
Жертвами оказались водитель и десять пассажиров автобуса. По данным портала G1, еще 46 пострадавших доставили в больницы. 12 из них, включая водителя грузовика, находятся в тяжелом состоянии.
Местные власти держат ситуацию на контроле и оказывают необходимую помощь. Правоохранители проводят проверку.
Читайте также: