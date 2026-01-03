Достижения.рф

Авария с автобусом и грузовиком унесла жизни 11 человек

В Бразилии в ДТП с грузовиком и автобусом 11 человек погибли и 46 пострадали
Фото: iStock/conejota

В Бразилии В ДТП с автобусом и грузовиком погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные властей и дорожной полиции.



Смертельная авария произошла в 11:25 (17:25 мск) на 491-м километре федеральной трассы BR-116 в городе Пелотас. В результате столкновения песок из прицепа грузовика высыпался внутрь автобуса. Это осложнило спасательные работы и заблокировало обе полосы движения.

Жертвами оказались водитель и десять пассажиров автобуса. По данным портала G1, еще 46 пострадавших доставили в больницы. 12 из них, включая водителя грузовика, находятся в тяжелом состоянии.

Местные власти держат ситуацию на контроле и оказывают необходимую помощь. Правоохранители проводят проверку.

Лидия Пономарева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0