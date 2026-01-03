Авария с автобусом и грузовиком унесла жизни 11 человек

03 января 2026, 08:46

В Бразилии в ДТП с грузовиком и автобусом 11 человек погибли и 46 пострадали

Фото: iStock/conejota

В Бразилии В ДТП с автобусом и грузовиком погибли 11 человек. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные властей и дорожной полиции.