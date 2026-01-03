03 января 2026, 05:21

ABC: В горах Аризоны разбился частный вертолет с четырьмя людьми на борту

Фото: iStock/Oleksii Halutva

Частный вертолет с четырьмя людьми на борту потерпел крушение в горной местности недалеко от города Финикс в американском штате Аризона. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на представителей власти.





Инцидент с воздушным судном модели MD 369FF произошел днем 2 января примерно в 11:00 по местному времени (21:00 мск). Уточняется, что вертолет вылетел из аэропарка «Пегасус» в Куин-Крик.



Расследованием причин катастрофы занимаются эксперты Национального совета по безопасности на транспорте и Федерального управления гражданской авиации США (FAA).



