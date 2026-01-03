Российский турист погиб в Таиланде во время восхождения к храму Тхам Та Пан

03 января 2026, 05:55

Фото: iStock/nbriam

В Таиланде во время восхождения к знаменитому храму Тхам Та Пан скончался российский турист. Инцидент произошёл в гористой местности провинции Пхангнга, передает ТАСС со ссылкой на местное Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.





Операция по спасению россиянина началась 2 января после получения сигнала о том, что 40-летний мужчина потерял сознание по пути к достопримечательности. Предварительно, ему стало плохо из-за теплового удара.



