Российский турист погиб в Таиланде во время восхождения к храму Тхам Та Пан
В Таиланде во время восхождения к знаменитому храму Тхам Та Пан скончался российский турист. Инцидент произошёл в гористой местности провинции Пхангнга, передает ТАСС со ссылкой на местное Управление по предотвращению и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Операция по спасению россиянина началась 2 января после получения сигнала о том, что 40-летний мужчина потерял сознание по пути к достопримечательности. Предварительно, ему стало плохо из-за теплового удара.
Однако спасти гражданина РФ не удалось. Прибывшие на место трагедии медики констатировали его смерть. Тело мужчины доставили в больницу для проведения вскрытия.
Тайские власти и туроператоры напомнили, что путешественникам следует соблюдать меры предосторожности в жарком климате: носить головные уборы, поддерживать водный баланс и немедленно обращаться за медицинской помощью при первых симптомах перегрева.
