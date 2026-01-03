Дядя под предлогом игры унес трёхмесячную племянницу от родителей и изнасиловал

03 января 2026, 04:15

NDTV: В Мадхья-Прадеше мужчину арестовали за изнасилование трехмесячной племянницы

Фото: iStock/Marija Stepanovic

В индийском штате Мадхья-Прадеш дядя жестоко надругался над малышкой: 30-летний мужчина изнасиловал свою трёхмесячную племянницу. Эту информацию распространил портал NDTV.





Следствие установило, что преступление случилось днём 30 декабря. Дядя пострадавшей, находясь в состоянии опьянения, под предлогом игры унёс младенца в другую комнату. Там он изнасиловал ребенка.



Когда девочку доставили в районную больницу, она находилась в критическом состоянии. Полиция оперативно арестовала подозреваемого. Отмечается, что он является двоюродным братом отца пострадавшей — обе семьи проживают вместе в одном доме в округе Морена.



Возбуждено уголовное дело. Обвиняемому грозит либо пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение, либо смертная казнь.



