Авария с грузовиками перекрыла трассу в Приморье
Три грузовика столкнулись на трассе А‑370 «Уссури» в Приморском крае. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.
Авария случилась сегодня на 600‑м километре автодороги. По данным ведомства, водитель одной из фур не выдержал безопасную дистанцию и врезался в впереди идущий грузовик. От удара водитель первой машины потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом.
Из‑за серьезных повреждений транспортных средств и блокировки проезжей части движение на этом участке трассы полностью перекрыто. Чтобы минимизировать заторы, для водителей организовали объезд через населенные пункты Абражеевка и Осиновка. Обстоятельства ДТП выясняются.
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