В Петербурге завершились двухдневные поиски пропавшего пенсионера

05 июня 2026, 03:45

Пропавшего в Петербурге пенсионера обнаружили живым

Фото: istockphoto/PIKSEL

76‑летнего пенсионера нашли в Петербурге после двухдневных поисков. Уроженец Камышина приехал в Санкт‑Петербург, чтобы пройти медицинское обследование.