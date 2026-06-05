В Петербурге завершились двухдневные поиски пропавшего пенсионера
76‑летнего пенсионера нашли в Петербурге после двухдневных поисков. Уроженец Камышина приехал в Санкт‑Петербург, чтобы пройти медицинское обследование.
В беседе с 78.ru внук потерпевшего рассказал подробности инцидента. По его словам, у пожилого мужчины наблюдаются проблемы с памятью, а незадолго до пропажи они посещали Военно‑медицинскую академию.
Пенсионер проживал у внука в квартире на Ленинском проспекте. В один из дней он незаметно покинул жилище, после чего родственники забили тревогу, так как во дворе мужчину не нашли.
Семья обратилась за помощью к волонтерам поисково‑спасательного отряда «ЛизаАлерт». Благодаря их участию пропавшего удалось отыскать. Сейчас пенсионер находится дома и вместе с родными.
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