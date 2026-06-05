Два человека пострадали в ДТП с автобусом на Камчатке
На Камчатке в результате столкновения транспортных средств пострадали два человека. Об этом сообщили в краевой Госавтоинспекции, уточнив информацию для ТАСС.
По данным ведомства, водитель грузовика Shacman выехал на полосу встречного движения, которую временно организовали в ходе дорожных работ. Именно там грузовик столкнулся с маршрутным автобусом. Оба водителя получили травмы, однако, как подчеркнули в Госавтоинспекции, их жизни ничего не угрожает.
В региональном Минздраве подтвердили, что пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. При этом в момент ДТП в салоне автобуса пассажиров не было.
Ранее в результате аварии в Петербурге велосипедисту оторвало верхнюю конечность. Предварительно, виновником ДТП стал водитель, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора.
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