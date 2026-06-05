Грузовик влетел в автомобиль скорой помощи, пострадала фельдшер

05 июня 2026, 02:41

Фельдшер пострадала при столкновении грузовика со скорой помощью в Подмосковье

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

В Дмитровском округе Подмосковья столкнулись грузовой автомобиль и карета скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.