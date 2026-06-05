Грузовик влетел в автомобиль скорой помощи, пострадала фельдшер
В Дмитровском округе Подмосковья столкнулись грузовой автомобиль и карета скорой медицинской помощи. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Авария произошла на 49‑м километре трассы А‑104. В результате происшествия пострадала фельдшер 2000 года рождения — ее доставили в медицинское учреждение. Сотрудники Госавтоинспекции в настоящее время выясняют все обстоятельства случившегося.
Ранее в Петербурге авария привела к серьезным последствиям. При столкновении нескольких транспортных средств тяжелую травму получил курьер, передвигавшийся на велосипеде. Согласно предварительной информации, пострадавший лишился верхней конечности.
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