Авария с грузовиком шокировала Новокузнецк

07 августа 2025, 14:24

В Новокузнецке произошло ДТП с участием грузовика и легкового авто

Фото: Istock/conejota

В Новокузнецке произошло серьезное ДТП с участием грузовика. Очевидцы начали делиться информацией в социальных сетях, публикуя фотографии с места аварии, сообщает «Сибдепо».