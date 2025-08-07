Авария с грузовиком шокировала Новокузнецк
В Новокузнецке произошло серьезное ДТП с участием грузовика. Очевидцы начали делиться информацией в социальных сетях, публикуя фотографии с места аварии, сообщает «Сибдепо».
На снимках видно множество осколков, разбросанных по дороге, а также сильно поврежденный капот легкового автомобиля, стекла которого треснули. На место происшествия незамедлительно прибыли все экстренные службы: ГИБДД, МЧС и скорая помощь. Движение в этом районе было частично парализовано.
По предварительным данным отдела по пропаганде ПДД ГИБДД, около 8:15 утра водитель грузовика, которому более 50 лет, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущество и столкнулся с белым легковым автомобилем «Хонда». На кадрах из соцсетей видно, как водитель иномарки, скрючившись, лежит на асфальте и держится за лицо. К счастью, ему удалось избежать серьезных травм — он получил лишь незначительные повреждения. Медики оказали помощь прямо на месте происшествия, и необходимость госпитализации отпала.
