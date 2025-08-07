Во Владимирской области в ДТП погиб председатель комитета областного Заксобрания Максюков
Около 10:00 7 августа на автодороге Р-132 "Золотое кольцо", у деревни Бабино Гусь-Хрустального района, произошло смертельное ДТП. По данным УМВД по Владимирской области, заместитель председателя комитета областного Заксобрания Михаил Максюков, управляя автомобилем Porsche, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.
Как сообщил губернатор Владимирской области Александр Авдеев, 49-летний депутат скончался на месте происшествия. Водитель большегруза с травмами госпитализирован.
На месте работают сотрудники ГИБДД. Проводится проверка для установления всех обстоятельств аварии, включая возможные технические неисправности автомобиля и состояние водителей перед ДТП.
Михаил Максюков занимал пост заместителя председателя комитета по бюджетной, финансовой и налоговой политике Владимирского Заксобрания с 2018 года.
