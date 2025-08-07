Во Владимирской области в ДТП погиб председатель комитета областного Заксобрания Максюков

07 августа 2025, 13:39

Фото: РИА Новости/Евгений Горбачев

Около 10:00 7 августа на автодороге Р-132 "Золотое кольцо", у деревни Бабино Гусь-Хрустального района, произошло смертельное ДТП. По данным УМВД по Владимирской области, заместитель председателя комитета областного Заксобрания Михаил Максюков, управляя автомобилем Porsche, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком.