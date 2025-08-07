Достижения.рф

Основательницу модного бренда East x East нашли мёртвой на яхте в США

Фото: медиасток.рф

Тридцатитрёхлетнюю Марту Нолан-О'Слатарру, владелицу модного бренда East x East, обнаружили без признаков жизни на яхте Ripple в престижном яхт-клубе Montauk (Лонг-Айленд, США). Об этом сообщает Daily Mail.



Инцидент произошёл в полночь 7 августа. По данным издания, прибывшие медики констатировали отсутствие дыхания и сердцебиения у уроженки Ирландии, проживавшей в Нью-Йорке.

Свидетельница происшествия утверждает, что яхта принадлежит возлюбленному предпринимательницы. По её словам, мужчина неоднократно появлялся в клубе в состоянии алкогольного опьянения. В момент трагедии он, согласно показаниям, выбежал на причал без одежды, крича: «Это моя девушка!» и зовя на помощь.

Очевидец-лодочник охарактеризовал Ripple как «яхту для вечеринок» и подтвердил, что слышал крики в районе причала. Полиция проводит проверку, причины смерти устанавливаются.

Анастасия Чубина

