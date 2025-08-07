Основательницу модного бренда East x East нашли мёртвой на яхте в США

07 августа 2025, 14:03

Фото: медиасток.рф

Тридцатитрёхлетнюю Марту Нолан-О'Слатарру, владелицу модного бренда East x East, обнаружили без признаков жизни на яхте Ripple в престижном яхт-клубе Montauk (Лонг-Айленд, США). Об этом сообщает Daily Mail.