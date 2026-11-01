Авария с квадроциклом в Ленобласти унесла жизнь 11-летнего мальчика

01 ноября 2026, 00:51

Ребёнок погиб в результате аварии с квадроциклом в Ленобласти

Фото: iStock/Sorapop

В Приозерском районе Ленинградской области в ДТП погиб 11‑летний мальчик. Информацию об этом распространила пресс‑служба ГУ МВД по региону.