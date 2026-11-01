Авария с квадроциклом в Ленобласти унесла жизнь 11-летнего мальчика
В Приозерском районе Ленинградской области в ДТП погиб 11‑летний мальчик. Информацию об этом распространила пресс‑служба ГУ МВД по региону.
Авария случилась примерно в 11 часов утра в лесу неподалёку от деревни Васильево. Водитель квадроцикла «CFORCE 520 L» не смог удержать транспортное средство на ходу, из-за чего он опрокинулся. 11‑летний ребёнок получил тяжёлые травмы. Мальчика экстренно повезли в больницу, однако он скончался по дороге в медучреждение. Сейчас сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.
Ранее в Подмосковье иномарка врезалась в грузовик. Легковой автомобиль перевернулся, а находящийся в его салоне пассажир получил травмы, несовместимые с жизнью.
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