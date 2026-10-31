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Женщину и ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии после ДТП в Краснодаре

В Краснодаре водитель сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе
Фото: MAX @mvd23

На улице Героев Разведчиков в Краснодаре произошла авария. Водитель автомобиля «Форд Фокус» совершил наезд на пешеходов, пересекавших проезжую часть в нерегулируемом месте.



Как сообщили в региональном управлении МВД, серьёзные травмы получили женщина и девятилетний ребенок. На место незамедлительно прибыли экстренные службы. Пострадавших в состоянии крайней степени тяжести госпитализировали в городскую больницу.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку всех обстоятельств инцидента. Устанавливается точная скорость движения автомобиля, а также выясняется, не находился ли водитель в состоянии опьянения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Александр Огарёв

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