Летчик погиб в результате падения самолёта в Чехии
В центральной части Чехии, неподалеку от населенного пункта Вранов в районе города Бенешов при крушении легкомоторного воздушного судна погиб пилот. О происшествии со ссылкой на новостной портал Novinky стало известно 31 октября.
Согласно предварительным выводам, к потере контроля над машиной и последующему падению привели сложные метеоусловия. Пилот не смог справиться с управлением из-за неблагоприятной погоды.
Окончательные причины авиакатастрофы предстоит выяснить специальной комиссии. В ее состав войдут профильные эксперты и сотрудники полиции, которым предстоит детально изучить все обстоятельства инцидента. Стоит отметить, что подобные трагедии с малой авиацией в Европе часто происходят именно из-за резкой смены метеоусловий, когда пилоты-любители сталкиваются с внезапным обледенением или сильным сдвигом ветра.
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