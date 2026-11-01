Летчик погиб в результате падения самолёта в Чехии

01 ноября 2026, 00:30

Фото: iStock/PavloBaliukh

В центральной части Чехии, неподалеку от населенного пункта Вранов в районе города Бенешов при крушении легкомоторного воздушного судна погиб пилот. О происшествии со ссылкой на новостной портал Novinky стало известно 31 октября.