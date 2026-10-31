Протесты в Германии переросли в массовые столкновения с полицией
В Германии развернулась масштабная волна протестов. Активное участие в акциях принимает молодёжное движение «Поколение Z решает», сообщает Hamburger Morgenpost.
Его участники настаивают на серьёзном изменении бюджетной политики. Они считают, что рост военных расходов не должен происходить за счёт урезания социальных программ, и требуют полностью пересмотреть такой подход. Помимо этого, демонстранты выступают за отставку канцлера Фридриха Мерца.
К протестам также присоединились левые и пропалестинские активисты. В ряде городов мирные манифестации переросли в столкновения с правоохранителями. Так, в Берлине у станции метро «Розенталерплац» протестующие запускали петарды. В Гамбурге участники акций подожгли пластиковые строительные ограждения. Для сдерживания толпы полиция применила перцовый газ. В Кельне и Франкфурте‑на‑Майне силовики задействовали водометы. По поступающим данным, в ходе акций начались задержания.
Только в молодёжных демонстрациях, по предварительным данным, планируют принять участие свыше 177 тысяч человек. Ожидается, что самые крупные митинги пройдут в Кельне и Франкфурте‑на‑Майне. При этом организаторы подчёркивают, что акции носят мирный и надпартийный характер.
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