Авария со школьным автобусом в Башкирии унесла две жизни
Легковушка и школьный автобус столкнулись в Башкории. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости МВД Башкортостана».
По его данным, трагедия произошла на 14-м километре трассы Уфа — Чишмы — Киргиз Мияки в Уфимском районе. Предварительно, водитель ВАЗ-2112 ехал от Чишмов в направлении Уфы и врезался во встречный школьный автобус, который поворачивал налево.
Судя по кадрам, опубликованным в Сети, автобус отделался легкими механическими повреждениями. Передняя часть легковушки оказалась полностью смята, ее двери вырваны, а стекла в боковых дверях выбиты.
Находившиеся в ВАЗе водитель и пассажир погибли. Автобус, предварительно, следовал в деревню Осоргино. В его салоне сидел 21 ребенок и один взрослый сопровождающий, среди них пострадавших нет. На место ДТП выехали автоинспекторы.
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