Авария со школьным автобусом в Башкирии унесла две жизни

29 сентября 2026, 20:07

Водитель и пассажир ВАЗа погибли в ДТП со школьным автобусом под Уфой

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Легковушка и школьный автобус столкнулись в Башкории. Об этом сообщил телеграм-канал «Новости МВД Башкортостана».