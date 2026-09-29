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Россиянин зарезал продавца в магазине и умер при побеге

Житель Нальчика зарезал продавца в магазине и умер от сердечного приступа
Фото: iStock/zoka74

Уголовное дело возбудили против жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в расправе над продавцом магазина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике.



По версии следствия, мужчина зашел в магазин в Нальчике и поссорился с продавцом. Во время конфликта он выхватил нож и несколько раз вонзил его в женщину. Полученные ей травмы оказались несовместимы с жизнью.

По данным РИА Новости, фигурант состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Убегая от преследователей, он скончался от сердечного приступа.

Ранее сообщалось, что 21-летний житель Химок расправился с 42-летним незнакомцем в магазине в микрорайоне Сходня. Причиной нападения стал конфликт.

Лидия Пономарева

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