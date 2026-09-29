Россиянин зарезал продавца в магазине и умер при побеге

29 сентября 2026, 19:15

Житель Нальчика зарезал продавца в магазине и умер от сердечного приступа

Фото: iStock/zoka74

Уголовное дело возбудили против жителя Кабардино-Балкарии, подозреваемого в расправе над продавцом магазина. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по республике.