Два человека пострадали в ДТП с автобусом в Татарстане
Жесткое ДТП произошло на трассе Набережные Челны — Нижнекамск. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС Татарстана.
По данным агентства «Татар-информ», микроавтобус Fiat Ducato столкнулся с легковым автомобилем и опрокинулся на бок. Всего в общественном транспорте находились 11 человек, двое из которых пострадали. В районе аварии образовалась большая пробка, на место выезжали пожарные отдельного поста «Биклянь» и ПСЧ-72.
По информации Минздрава республики, пострадавших доставили в БСМП имени Р. С. Акчурина. После обследования и оказания помощи одного пациента отпустили домой, второй остается в больнице в состоянии средней степени тяжести.
Ранее сообщалось, что три человека пострадали в ДТП с такси на юге Москвы.
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