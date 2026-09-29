Российскую школьницу ударил о стену и едва не задушил сосед

29 сентября 2026, 19:34

На Сахалине сосед ударил школьницу и попытался задушить

Фото: iStock/chameleonseye

Сосед напал на несовершеннолетнюю и избил ее во дворе в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает «АСТВ».