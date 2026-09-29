Российскую школьницу ударил о стену и едва не задушил сосед
Сосед напал на несовершеннолетнюю и избил ее во дворе в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает «АСТВ».
Инцидент произошел возле одного из домов по улице Комсомольской. По словам очевидцев, две школьницы сидели на лавочке, когда к ним подошли две жительницы этого дома. Одна из них начала кричать на девочек, замахиваться и прогонять их со скамейки. В один момент конфликт разрешился, и все четверо сели рядом. Однако через некоторое время к детям подошел сосед — он начал кричать на них и оскорблять.
Как рассказала мать пострадавшей, мужчина схватил ее дочь за одежду, ударил спиной о стену дома, бил по щекам, а затем стал душить. На место вызвали медиков и полицейских: инспектор по делам несовершеннолетних опросил ребенка, а бригада скорой зафиксировала травмы. Женщина отметила, что это не первый подобный конфликт с соседями. Ранее соседка стащила ее дочь с самоката и ударила тростью по спине.
Ранее сообщалось, что житель Нальчика зарезал продавца в магазине и скончался от сердечного приступа во время побега.
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