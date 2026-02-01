Авария с грузовиком в Кот‑д’Ивуаре унесла жизни 14 человек

01 февраля 2026, 05:55

Фото: iStock/Valentyna Gupalo

В результате серьёзного дорожно‑транспортного происшествия в регионе Кадабугу погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 21 получил ранения. Об этом сообщило министерство транспорта и морских дел Кот‑д’Ивуара в социальной сети.