Авария с грузовиком в Кот‑д’Ивуаре унесла жизни 14 человек
В результате серьёзного дорожно‑транспортного происшествия в регионе Кадабугу погибли по меньшей мере 14 человек, ещё 21 получил ранения. Об этом сообщило министерство транспорта и морских дел Кот‑д’Ивуара в социальной сети.
По данным ведомства, в аварию попал грузовик, оборудованный для перевозки зерновых товаров. Однако транспортное средство незаконно использовали для перевозки пассажиров, что, вероятно, усугубило последствия ДТП.
Министерство транспорта призвало сотрудников полиции принять срочные меры для наведения порядка. В официальном заявлении власти подчеркнули необходимость «остановить безобразие на дорогах» и усилить контроль за соблюдением правил перевозки пассажиров и грузов.
Читайте также: