Автобус с 26 пассажирами упал в реку на Камчатке
В Мильковском районе Камчатского края автобус, перевозивший 26 золотодобытчиков, рухнул с моста в водоём. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
По предварительным данным, в результате происшествия ранения различной степени тяжести получили не менее десяти человек. Всех пострадавших оперативно доставили в районную больницу, где они получают необходимую медицинскую помощь.
Следственный комитет инициировал проверку в рамках статьи об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Расследование инцидента продолжается.
