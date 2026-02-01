Учитель изнасиловал первоклассницу в индийской школе
В индийском штате Мадхья‑Прадеш полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании школьницы. Об этом сообщил телеканал NDTV.
Инцидент случился непосредственно в стенах учебного заведения. Согласно материалам следствия, 30 января девочка пришла на занятия, после чего учитель надругался над ней. Вернувшись домой, ребёнок рассказал о случившемся родителям.
Новость о преступлении вызвала резкую реакцию местных жителей. Родственники пострадавшей вместе с односельчанами собрались у здания полицейского участка. Они настаивали на незамедлительном начале расследования.
В отношении задержанного гражданина возбудили уголовное дело. В настоящее время следственные мероприятия продолжаются.
