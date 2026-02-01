Учитель изнасиловал первоклассницу в индийской школе

01 февраля 2026, 05:10

В Индии арестовали учителя по обвинению в насилии над первоклассницей

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В индийском штате Мадхья‑Прадеш полицейские задержали мужчину по подозрению в изнасиловании школьницы. Об этом сообщил телеканал NDTV.