Ребенок пострадал на железной дороге в российском городе
Ребенок пострадал на железной дороге в Самаре. Об этом сообщила пресс-служба Центрального МСУТ СКР.
Инцидент произошел днем 2 мая на станции «Стахановская». Пригородный скоростной электропоезд травмировал 12-летнего мальчика. Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами, сейчас ему оказывают необходимую помощь.
В ведомстве проводят доследственную проверку по статье 263 УК: «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Причины и обстоятельства произошедшего пока выясняются.
Ранее сообщалось, что в Москве на станции метро «Преображенская площадь» 23-летняя девушка упала на пути и погибла.
