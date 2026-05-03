Завершилась эвакуация работников подтопленных шахт в Кузбассе
Работников подтопленных талыми водами шахт в Кемеровской области подняли на поверхность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой представителей шахты имени С. М. Кирова.
Речь идет о шахтах «Комсомолец» и еще одной шахте имени Кирова. Основную часть горняков эвакуировали еще 1 мая. Под землей оставались двое сотрудников «Комсомольца», которые обеспечивали жизнедеятельность неработающего предприятия.
Причиной подтопления стал резкий подъем уровня воды в реке Иня и перелива через защитный вал в районе поселка Байкаим. Вода попала в шахты через старые выработки, проложенные еще в 40-х годах.
В настоящее время на месте продолжаются работы по ликвидации последствий. К ним привлекли 45 единиц техники, в том числе от МЧС. Ситуация находится на контроле профильных ведомств.
