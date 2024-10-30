В Новоссибирске сотни домов остались без отопления

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640 зданий в Заельцовском и Калининском районах Новосибирска потеряли отопление из-за аварии на насосной станции ПНС-5. Станцию затопило из-за дефектного насоса. Авария произошла утром 30 октября, вернуть отопление планируется до 22:30 по местному времени.
Серьезнее всего от гидроудара пострадали 40 жилых домов: в них лопнули батареи. Ущерб от последствий аварии жильцам обещают возместить.
Отопление планируется восстановить как можно скорее, в приоритете будут социальные объекты. Некоторые из них, такие как городская больница №1, было возможно переключить на другие источники теплоснабжения.
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Отопление планируется восстановить как можно скорее, в приоритете будут социальные объекты. Некоторые из них, такие как городская больница №1, было возможно переключить на другие источники теплоснабжения.
«В детском саду №274 на контроле ситуация с подтоплением подвала, проверяется температурный режим», — сообщает начальник департамента энергетики Дмитрий Зайков.
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Мария Моисеева