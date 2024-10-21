ВСУ повредили тепловой узел в Энергодаре, что усложнит отопительный сезон

Эдуард Сеновоз (Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский)
ВСУ повредили тепловой узел в Энергодаре, что усложнит начало отопительного сезона. Запуск систем отопления начнется на этой неделе, сообщил глава города Эдуард Сеновоз.
«В Энергодаре на выходных вооруженные формирования Украины нанесли множественные повреждения тепловому узлу. В результате атаки ударного БПЛА повреждения получил газопровод. Авария усложняет начало отопительного сезона в городе», — написал Сеновоз в своем Telegram-канале.
По его словам, подобными атаками противник хочет создать для жителей Энергодара невыносимые условия. Однако, несмотря на все эти действия со стороны ВСУ, запускать систему отопления в городе начнут уже на текущей неделе.
Сеновоз пояснил, что подключение будет происходить поэтапно. Сначала тепло появится на объектах здравоохранения, а также в дошкольных и образовательных учреждениях. В многоквартирных домах теплоснабжение появится до конца октября.
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