В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии

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В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии. Город полностью обесточен и остался без света.
О случившемся в своём телеграм-канале сообщили сотрудники пресс-службы городской администрации. В публикации указывается, что авария связана с неполадками в сетях электропередачи за пределами города. В настоящее время специалисты устанавливают прицины произошедшего, чтобы затем приступить к аварийно-восстановительным работам.
Энергодар находится на левом берегу Днепра, неподалёку от него расположена Запорожская АЭС. Это самая крупная атомная электростанция в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. С октября 2022 года Энергодар и ЗАЭС находятся под контролем России.
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Александр Бойцов