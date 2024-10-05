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В Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии

05 октября 2024, 18:37
Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

Фото: istockphoto/Alexey Tolmachov

В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции Энергодаре произошло аварийное отключение электроэнергии. Город полностью обесточен и остался без света.


О случившемся в своём телеграм-канале сообщили сотрудники пресс-службы городской администрации. В публикации указывается, что авария связана с неполадками в сетях электропередачи за пределами города. В настоящее время специалисты устанавливают прицины произошедшего, чтобы затем приступить к аварийно-восстановительным работам.

Энергодар находится на левом берегу Днепра, неподалёку от него расположена Запорожская АЭС. Это самая крупная атомная электростанция в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности. С октября 2022 года Энергодар и ЗАЭС находятся под контролем России.

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#электроэнергия
Военного блогера «Тринадцатого» задержали по уголовной статье
Военного блогера «Тринадцатого» задержали в России по уголовной статье
05 октября 2024, 18:29

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Блогера Егора Гузенко, который использует в сети псевдоним «Тринадцатый», объявили в розыск в России и задержали в Ставропольском крае. О задержании сообщил сам блогер в Telegram-канале.
Автор Telegram-канал находится в разыске по уголовное статье, пишет РИА Новости со ссылкой на базу МВД России. При этом статья, по которой Гузенко объявили в розыск, не разглашается.

Сам блогер сообщает, что его уже задержали в Ставропольском крае, когда он приехал в отпуск со спецоперации. На канал Гузенко подписаны более 300 тысяч аккаунтов. Автор канала публикует материалы на военную тематику. Гузенко утверждает, что отправился добровольцем на Донбасс еще в 2014 году и воевал 10 лет. По сообщению других источников, в 2021 году Гузенко задержали в Петербурге на драку, после чего тот утроил дебош в отделе полиции.

Официальной информации по нынешнему задержанию пока нет.

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#мвд
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#блогер
#telegram
#уголовное дело
#задержание
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Толпа мигрантов без причин избила троих жителей Самары
Бастрыкин затребовал доклад по делу о нападении толпы мигрантов в Самаре
05 октября 2024, 17:49

Фото: сайт СК РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании уголовного дела по нападению мигрантов на жителей Самарской области. Об этом сообщает 5 октября пресс-служба Следственного комитета.
По данным следствия, толпа мигрантов из стран ближнего зарубежья напала на троих местных жителей под Самарой. Людей жестоко избили без каких-либо причин. Дело возбудили по статье 213 УК — уголовное хулиганство с применением насилия.
«Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении следственного комитета.

Ранее следственный комитет возбудил уголовное дело против молодежных банд мигрантов в Петербурге. Причиной стал своего рода террор, который устроили этнические группировки против жителей Петербурга.

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#следственный комитет
#уголовное ук
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#драка
#самарская область
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Хранилище с 3000 тонн гороха горит в Красноярске
05 октября 2024, 16:37

Фото: официальный Telegram-канал МЧС России

Хранилище с тремя тысячами тонн гороха горит в Красноярске. Об этом пресс-служба МЧС России сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что огонь распространился на площади 2,4 тысячи квадратных метров.

В настоящее время на месте происшествия работают 16 пожарных и шесть единиц техники.

Накануне ведомство сообщило о ликвидации возгорания на частной базе по хранению нефтепродуктов в Пермском крае. Тогда огонь распространился на площади в 10 тысяч квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал. Вероятной причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования или электропроводки.

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#мчс
#пожар
#склад
#красноярский край
#происшествия
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В Ставрополье задержали разыскиваемого с 2022 года военблогера «Тринадцатого»
В Ставропольском крае задержали военного блогера «Тринадцатого»
05 октября 2024, 16:20

Фото: iStock/BrianAJackson

В Ставропольском крае задержали военного блогера «Тринадцатого» (Егор Гузенко). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что мужчина находился на городском празднике. Правоохранители заметили его, оперативно заковали в наручники и уложили на землю до прибытия спецтранспорта.

По данным канала, причиной задержания стало хулиганство с применением оружия. Гузенко дважды задерживали в Петербурге в 2021 году, когда он сначала, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил из аэрозольного пистолета, затем подрался с тремя мужчинами, после чего словам стену в отделе полиции.

20 октября 2021 года суд вынес приговор о мере пресечения в виде домашнего ареста. Однако 6 марта 2022 года он скрылся и отправился в зону СВО. Тогда же его объявили сначала в федеральный, а затем в международный розыск.

В родной Новопавловск в Ставрополье он вернулся впервые за долгое время. Там его и задержали в субботу.

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#задержание
#полиция
#розыск
#оружие
#сво
#блогер
#хулиганство
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Пограничники задержали украинку, незаконно пересекшую границу между РФ и Эстонией
ФСБ: под Псковом задержали украинку за незаконное пересечение границы России
05 октября 2024, 15:30

Фото: iStock/FooTToo

Российские пограничники в Псковской области задержали гражданку Украины, которая незаконно пересекла границу между Эстонией и Россией. Об этом сообщила пресс-служба пограничного управления ФСБ России в беседе с РИА Новости.
Отмечается, что задержанная женщина не имела при себе документов. По её словам, она специально оставила их в Эстонии по личным мотивам. При этом она не скрывала, что является гражданкой Украины.

Пограничники осмотрели вещи женщины. Помимо денег, там находились болторез и плоскогубцы, с помощью которых она могла преодолевать заграждения. Также с собой у неё были вещи для длительного пребывания в лесу: фонарик, походные спички и газовая горелка.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье о незаконном пересечении госграницы РФ.

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#эстония
#украина
#фсб
#задержание
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Под Саратовом родители накачали детей антидепрессантами, чтобы отдохнуть
SHOT: четыре ребёнка отравились неизвестным веществом в Саратовской области
05 октября 2024, 14:18

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Саратовской области четверо детей отравились неизвестным веществом. По одной из версий, взрослые дали им антидепрессанты, чтобы те не шумели и не мешали им отдыхать, пишет Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в пятницу вечером в Вольске госпитализировали двух братьев пяти и девяти лет и их семилетнюю сестру. Все они поступили в больницу с признаками сильного отравления, предположительно, лекарственными средствами. Чуть позднее стало плохо 13-летней девочке из другой семьи.

Выяснилось, что вечером семья с тремя детьми пришла в гости к своим знакомым в селе Барановка. Дети играли и сильно шумели. И тут рассматриваются две версии произошедшего. Либо взрослые, дабы успокоить отпрысков, дали им успокоительное. Либо же они приняли препарат от кашля. После этого дети пожаловались на ухудшение состояния.

Также в настоящее время проводится проверка еды, которую в этот вечер ели все отравившиеся дети.

Врачам удалось стабилизировать состояние всех пострадавших. Однако семилетнюю девочку пришлось перевезти в больницу Саратова.

Сейчас с родителями беседуют сотрудники полиции.

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#скорая помощь
#саратовская область
#отравление
#госпитализация
#дети
#лекарства
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В Якутии отравились около 30 учеников спортивной школы
В Якутии до 29 человек выросло число отравившихся в спортивной школе
05 октября 2024, 13:06

Фото: iStock/sudok1

В Якутии 29 детей отравились в спортивной школе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
Отмечается, что инцидент произошёл в Мегино-Кангаласском районе республики. В общей сложности пострадали 29 детей, из которых 25-ти потребовалась госпитализация в инфекционное отделение, а ещё четыре проходят амбулаторное лечение.

В настоящее время врачи оценивают состояние детей как стабильное, им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

В Минздраве добавили, что при получении первых вызовов в Мегино-Кангаласской центрально районной больнице сразу развернули дополнительные койки. В лечебном учреждении есть все необходимые для восстановления детей препараты.

Также в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили о санитарно-эпидемиологическом расследовании в пищеблоке спортивной школы. Сейчас он закрыт, а учебный процесс в заведении переведён на дистанционный формат.

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#якутия
#отравление
#дети
#школа
#госпитализация
#проверка
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Экипированная украинская диверсантка пыталась прорваться в Россию из Эстонии
Украинская диверсантка пыталась прорваться в Россию через границу из Эстонии
05 октября 2024, 12:58

Фото: istockphoto/kodda

Экипированную 18-летнюю девушку из Украины поймали в ночном лесу, когда та пыталась прорваться в Россию через границу из Эстонии. При себе у предполагаемой диверсантки, были средства для поджогов, кусачки для проволоки и средства для выживания.
При себе у девушки были ножи, бутылка с бензином, арматурные ножницы, плоскогубцы, фонарик, газовая горелка и рабочие перчатки. Как сообщает канал SHOT, на допросе задержанная заявила, что является гражданкой Украины, но никакие документы не предъявила.

Попытку незаконно пересечь российскую границу, 18-летняя украинка объяснила личным мотивом. Девушку задержали сотрудники Пограничного управления ФСБ РФ по Псковской области. За незаконное пересечение государственной границы возбудили уголовное дело. Истинные мотивы и детали преступления еще предстоит выяснить.

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В Петербурге женщина зарезала мужа и месяц жила с его трупом

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Редактора подмосковного новостного портала объявили в розыск
#уголовное фсб
#документы
#сотрудники
#рф
#эстония
#украина
#граница
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В Петербурге женщина зарезала мужа и месяц жила с его трупом
В Петербурге женщина зарезала любовника и месяц жила с его трупом
05 октября 2024, 11:29

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

Тяжкое преступление с последующими жуткими событиями произошло на севере Петербурга, на проспекте Народного Ополчения. Там 40-летняя Екатерина зарезала 35-летнего гражданского мужа и еще месяц жила с его трупом.
Любовница убила приятеля восемью ударами ножа. Когда мужчина скончался, Екатерина продолжала жить с трупом в квартире еще около месяца. Соседи видели, как она выходила и возвращалась в квартиру. Когда сильный трупный запах распространился по всему дому, убийца сбежала. Неладно заподозрили соседи, когда не смогли достучаться до хозяйки квартиры, откуда исходил ужасный запах.

Когда запах разложения распространился по всему подъезду, соседи вызвали полицию и позвонили родственникам женщины. Вскрывшие дверь стражи порядка обнаружили тело, на котором нашли восемь ножевых ранений. Экспертиза подтвердила, что мужчина умер около месяца назад. А хозяйка помещения успела сбежать.

Как сообщили в ГСУ СК России по Петербургу, тело мужчины лежало в диване.

Позже выяснилось, что Екатерина имеет судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, за что несколько лет находилась в психиатрической лечебнице. Вышла женщина в 2016 году, после чего обязана была наблюдаться у психиатра.

Уголовное дело возбудили по статье «убийство», женщину с диагнозом объявили в розыск.

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#убийство
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