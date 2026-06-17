Авария в Саратовской области на химпредприятии, один погибший
В Саратовской области на промпредприятии произошла авария с выбросом опасных веществ, жертвой стал один человек. Об этом стало известно 17 июня.
Инцидент случился во вторник в 14:20 по московскому времени на объекте, принадлежащем саратовскому филиалу ООО «Трансаммиак» в Петровском районе. В региональное управление МЧС поступил сигнал о разгерметизации системы с выходом химически опасных соединений.
В ведомстве оперативно подтвердили ликвидацию утечки. Подчеркивается, что распространения вредных веществ за пределы промышленной зоны удалось избежать.
На месте происшествия обнаружили погибшего, обстоятельства его гибели выясняются. Информации о других пострадавших не поступало.
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