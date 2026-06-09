Взрыв на химзаводе произошел в Петербурге, началось следствие
В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ на химическом производстве. Инцидент произошёл 8 июня 2026 года в арендованном помещении в Калининском районе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
По версии следствия, в здании произошла детонация химического вещества с последующим возгоранием. В результате происшествия погибли два человека, включая владельца организации.
На месте ЧП работали следователь и криминалист, провели осмотр. Назначили судебные экспертизы, ведётся комплекс действий для установления всех обстоятельств трагедии.
В МЧС уточнили, что пожар охватил ангар размером 30 на 50 метров, площадь возгорания составила 400 квадратных метров. На пике развития специалисты присвоили пожару крупный ранг. В тушении участвовали 15 единиц техники и 64 человека личного состава. Ликвидация огня продолжалась девять часов.
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