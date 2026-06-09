Взрыв на химзаводе произошел в Петербурге, началось следствие

09 июня 2026, 14:13

Началось расследование взрыва на химзаводе в Петербурге

Фото: istockphoto/dzika_mrowka

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при проведении работ на химическом производстве. Инцидент произошёл 8 июня 2026 года в арендованном помещении в Калининском районе, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.