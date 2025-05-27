Фото: iStock/Oleksiy Samsonov
Мощный взрыв прогремел на химзаводе Shandong Youdao Chemical на востоке Китая во вторник, 27 мая. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
В небе над городом Гаоми образовалось облако дыма. Причины инцидента выясняются.
На опубликованных кадрах вдалеке виден широкий столб дыма. Данные о жертвах в настоящее время уточняются.
На химзаводе Shandong Youdao Chemical работает около 300 человек. Предприятие производит пестициды и другие химические вещества.
Читайте также:
Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод
Жительница Алтая облила мужа смесью для бензопилы и подожгла во время ссоры
Под Новосибирском мужчина зарезал подростка из-за телефона
На опубликованных кадрах вдалеке виден широкий столб дыма. Данные о жертвах в настоящее время уточняются.
На химзаводе Shandong Youdao Chemical работает около 300 человек. Предприятие производит пестициды и другие химические вещества.
Читайте также:
Два бизнес-джета столкнулись в аэропорту Минеральных Вод
Жительница Алтая облила мужа смесью для бензопилы и подожгла во время ссоры
Под Новосибирском мужчина зарезал подростка из-за телефона
Екатерина Коршунова