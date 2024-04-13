Авдеев: владимирский поджигатель мог находиться под влиянием ЦИПсО Украины

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Пытавшийся поджечь здание правительства Владимирской области мужчина мог находится под влиянием украинских мошенников. Об этом губернатор региона Александр Авдеев написал в своём Telegram-канале.
Он предположил, что на мужчину мог оказать влияние Центр информационно-психологических (ЦИПсО) Украины. И целью попытки поджога был не конкретный автомобиль или чиновник, это была провокация против органов власти в целом.
Авдеев подчеркнул, что украинские мошенники явно действовали под видом сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в субботу мужчина бросил несколько «Коктейлей Молотова» в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке автомобиль. Он планировал повредить служебную машину, но ему помешал водитель.
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Авдеев подчеркнул, что украинские мошенники явно действовали под видом сотрудников правоохранительных органов.
Ранее сообщалось, что в субботу мужчина бросил несколько «Коктейлей Молотова» в здание правительства Владимирской области и стоящий на парковке автомобиль. Он планировал повредить служебную машину, но ему помешал водитель.
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Целью владимирского поджигателя мог быть вице-губернатор Константин Баранов
Анастасия Чинкова