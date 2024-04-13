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«Коктейли Молотова» бросили в здание администрации Владимирской области, загорелось авто

У здания администрации Владимирской области загорелась машина
13 апреля 2024, 16:58
Фото: iStock/mofles

Фото: iStock/mofles

Припаркованный автомобиль загорелся у администрации Владимирской области, после того, как в здание швырнули два «Коктейля Молотова», об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, бутылки с зажигательной смесью бросил неизвестный мужчина. Одна из них ударилось об окно, но не разбилась и упала на землю.

Вторую бутылку мужчина швырнул в припаркованный у здания администрации автомобиль. Машина загорелась.



В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, возгорание ликвидируют.

Ничего о личности и дальнейшей судьбе поджигателя пока ничего не сообщается.

Напомним, утром 12 апреля в столичном дворе неизвестные взорвали автомобиль бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#поджог
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#пожар
#администрация
#владимирская область
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Целью владимирского поджигателя мог быть вице-губернатор Константин Баранов
13 апреля 2024, 17:49

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano

Целью поджигателя, который швырнул «коктейли Молотова» в здание администрации Владимирской области, мог быть вице-губернатор Константин Баранов, об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как рассказал в комментарии СМИ сам Баранов, первые две бутылки с зажигательной смесью преступник в здание администрации, а третью — в его машину. В этот момент сам Баранов находился в здании. Водитель, ожидавший чиновника на улице, быстро сориентировался и спас автомобиль.
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Россиянин в одиночку задержал напавшего с ножом на посетителей ТЦ в Сиднее
13 апреля 2024, 17:45

Фото: iStock/BrianAJackson

Россиянин стал единственным гражданским, который осмелился дать отпор напавшему на торговый центр в Сиднее. Об этом сообщает австралийский телеканал 7NEWS.
Ранее телеканал ABC сообщал, что на востоке Сиднея был эвакуирован крупный торговый центр Westfield Bondi Junction. Неизвестный нанёс ножевые ранения нескольким посетителям, в здании были слышны звуки взрывов. Позже полиция сообщила о шести погибших.

Репортёр канала в прямом эфире рассказала о том, что удалось узнать у сотрудников ТЦ. По их словам мужчина, который кричал на русском языке «Не подходи!», держа в руках столбик от ограждения, смог задержать нападавшего на эскалаторе.

В соцсетях храброго россиянина прозвали «человеком со столбиком». Пользовали сети отметили смелость мужчины, который в одиночку остановил преступника до прибытия полиции.

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#австралия
#россияне
#нападение
#торговый центр
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Напавший на людей в ресторане Петербурга мужчина оказался помощником депутата
13 апреля 2024, 17:05

Фото: iStock/Dzurag

Мужчина, напавший на людей и устроивший стрельбу в петербургском ресторане, оказался помощником депутата от партии КПРФ Законодательного собрания Ленинградской области Дмитрия Звонкова. Об этом сообщает 47news.
Отмечается, что в одном из ресторанов Невского района Санкт-Петербурга 44-летний Дмитрий Сенин набросился на сотрудников и посетителей заведения. Он угрожал им оружием и выстрелил в ногу одного из гостей из травматического пистолета. После этого дебошира отправили в спецприёмник.

Депутат Дмитрий Звонков подтвердил, что Сенин является его помощником. Эту должность он занимает уже более года. Парламентарий охарактеризовал его как ответственного человека, но «с привычками из 1990-х».

Также Сенин отметил, что знал о судимостях своего подчинённого за причинение тяжкого вреда здоровью, наркотики и мошенничество, но считал, что тот исправился.

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#санкт-петербург
#нападение
#рестораны
#депутат
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Хирург, пришивший ребенку откушенное собакой лицо, уволился из университета
13 апреля 2024, 16:36

Фото: iStock/ShutterOK

В Краснодаре уволили известного пластического хирурга, который пришил ребенку откушенное собакой лицо. Решение приняло руководство Кубанского медицинского университета, которое посчитало проведенную операцию противоречивой. Об этом сообщает RG.ru.
Сам медик рассказал, что на момент принятия решения был уверен в правильности своих действий. Он считает, что не ошибся, взяв пострадавшего ребенка на операцию.

По словам хирурга, он не мог не помочь малышу, ведь у него был шанс на спасение. Согласно информации источника, доктор ушел по собственному желанию, чтобы не подводить коллег.

Напомним, инцидент произошел в Карачаево-Черкесии. Четырёхлетний мальчик забросил мяч в собачью будку и пошел его доставать. В результате этого собака вцепилась в лицо ребёнку — оторвала нос, часть губ и щёки. Краснодарским медикам удалось пришить ребёнку лицо. Его ждет восстановительный период.

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#увольнение
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МВД инициировало проверку после жалобы жены киргизского дипломата в Москве
13 апреля 2024, 15:23

Фото: iStock/???? ??????

МВД инициировало внутреннюю проверку после жалобы жены сотрудника посольства Киргизии на неправомерные действия полиции, об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram-канале.
«В связи с поступлением жалобы на неправомерные действия сотрудников полиции в настоящее время проводится служебная проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего», — пишет Волк.

Спикер МВД отметила, что инцидент произошёл 8 апреля. Полицейские совершали профилактический обход на Нижегородской улице в Москве и наткнулись на супругу киргизского дипломата. Они попросили женщину предъявить документы, однако, делать это она отказалась, заявив о своём статусе.

Отмечается, что сотрудники полиции не оказывали ни физического, не психологического воздействия на женщину. В квартиру входить они также не стали.

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#дипломат
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Родители продали школьницу в сексуальное рабство язычнику за квартиру в Петербурге
В Петербурге нашли новую жертву арестованного за педофилию язычника
13 апреля 2024, 14:58

Фото: iStock/SB Arts Media

Петербургский язычник получил второе обвинение в педофилии. В его постели обнаружили девочку младше четырнадцати лет. Об этом сообщает «Фонтанка».
Ранее против мужчины СК РФ возбудил уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера, которые были совершены в отношении ребёнка младше 14 лет. После чего сотрудникам правоохранительных органов удалось найти новую предполагаемую жертву 52-летнего жителя Петербурга.

Отмечается, что десятилетняя девочка подвергалась насильственным действиям с осени 2023 года. Петербуржец принуждал её к оральному сексу и трогал её за интимные места. По информации следствия, всё происходило в его квартире, и для родителей школьницы ситуация была известна.

Уточняется, что мужчина помог семье пострадавшей перебраться в Петербург из Псковской области, снял для них комнату и оплачивал проживание, а сам жил с ребёнком. В настоящее время педофил находится под стражей.

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СК просит об аресте мужчины, облившего 2 человек в Щелкове химической жидкостью

Сотрудники банка подменили 50 миллионов рублей на билеты банка приколов
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#квартира
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Сотрудники банка подменили 50 миллионов рублей на билеты банка приколов
Московский бизнесмен обвинил сотрудников банка в краже 50 миллионов рублей
13 апреля 2024, 14:41

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Московский бизнесмен обвинил сотрудников Абсолют-банка в краже 50 миллионов рублей из ячейки и их подмене на билеты банка приколов. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
50-летний Константин М. пришёл в отделение в банка за своими деньгами, которые хранил в ячейке. Вместе с сотрудником он отправился за сбережениями, однако в сейфе обнаружил фальшивые купюры. 50 миллионов настоящих рублей пропали.

Отмечается, что пострадавший обратился в правоохранительные органы. Внутреннюю проверку начали и в Абсолют-банке.

По информации источника, всю сумму подменили еще в декабре прошлого года. В настоящее время преступника ищут.

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СК просит об аресте мужчины, облившего 2 человек в Щелкове химической жидкостью
13 апреля 2024, 14:24

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Следствие будет просить суд об аресте мужчины, который, предположительно, облил в подмосковном Щелкове женщину и несовершеннолетнюю девушку «химической жидкостью». Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Московской области в Telegram-канале.
Отмечается, что мужчину задержали. Против него возбуждено уголовное дело. Также запланированы допросы потерпевших и свидетелей.

Напомним, в подмосковном Монино полицейские зафиксировали несколько случаев нападения неизвестного мужчины на прохожих. По информации источника 112, преступник подходил к одиноким женщинам на улицах и обливал их кислотой.

В числе пострадавших несколько девушек. Одну из них госпитализировали с химическим ожогом ноги.

Ранее сообщалось, что вооружённый мужчина напал на посетителей ТЦ Bondi Junction в Сиднее. По предварительным данным, погибло минимум шесть человек.

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«Отсидеться на чердаке не получится»: глава Курганской области призвал к эвакуации
Губернатор Курганской области Шумков призвал жителей эвакуироваться
13 апреля 2024, 13:44

Фото: iStock/MarianVejcik

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что центральная часть Кургана находится под угрозой затопления. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
В настоящее время уровень воды в Кургане составляет более четырёх метров. В регионе объявлена превентивная эвакуация, ведётся оповещение населения.

Шумков призвал местных жителей эвакуироваться, отметив, что отсидеться на чердаке или крыше вряд ли получится.

В своём посту он призвал граждан собрать документы и ценные вещи, позаботиться о детях и маломобильных близких, убрать домашних животных из зон подтопления и как можно быстрее покинуть опасную зону.

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