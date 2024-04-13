«Коктейли Молотова» бросили в здание администрации Владимирской области, загорелось авто

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Припаркованный автомобиль загорелся у администрации Владимирской области, после того, как в здание швырнули два «Коктейля Молотова», об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, бутылки с зажигательной смесью бросил неизвестный мужчина. Одна из них ударилось об окно, но не разбилась и упала на землю.
Вторую бутылку мужчина швырнул в припаркованный у здания администрации автомобиль. Машина загорелась.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, возгорание ликвидируют.
Ничего о личности и дальнейшей судьбе поджигателя пока ничего не сообщается.
Напомним, утром 12 апреля в столичном дворе неизвестные взорвали автомобиль бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Вторую бутылку мужчина швырнул в припаркованный у здания администрации автомобиль. Машина загорелась.
В настоящий момент на месте происшествия работают оперативные службы, возгорание ликвидируют.
Ничего о личности и дальнейшей судьбе поджигателя пока ничего не сообщается.
Напомним, утром 12 апреля в столичном дворе неизвестные взорвали автомобиль бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева