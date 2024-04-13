Целью владимирского поджигателя мог быть вице-губернатор Константин Баранов

Фото: iStock/Manuel Rodriguez Sevillano
Целью поджигателя, который швырнул «коктейли Молотова» в здание администрации Владимирской области, мог быть вице-губернатор Константин Баранов, об этом пишет Telegram-канал Mash.
Как рассказал в комментарии СМИ сам Баранов, первую бутылку с зажигательной смесью преступник в здание администрации, а вторую — в его машину. В этот момент сам Баранов находился в здании. Водитель, ожидавший чиновника на улице, быстро сориентировался и спас автомобиль.
Напомним, брошенная в здание бутылка отскочила от окна, упала на землю и не разбилась. Возгорания не произошло.
Злоумышленник уже задержан, сейчас с ним работают правоохранители. О мотивах поступка поджигателя пока ничего не известно.
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Напомним, брошенная в здание бутылка отскочила от окна, упала на землю и не разбилась. Возгорания не произошло.
Злоумышленник уже задержан, сейчас с ним работают правоохранители. О мотивах поступка поджигателя пока ничего не известно.
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Евгения Парфентьева