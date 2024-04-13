Установлена личность поджигателя администрации Владимирской области

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«Коктейли Молотова» в здание администрации Владимирской области швырнул 24-летний Владислав Афанасьев, об этом пишет Telegram-канал Baza.
При этом, мотивы злоумышленника остаются неизвестными. Его удалось оперативно задержать сразу после случившегося.
Напомним, ранее стало известно, что целью поджигателя мог быть вице-губернатор региона Константин Баранов. Как сообщил сам чиновник, в момент нападения он находился в здании администрации.
По счастливой случайности, сам Баранов не пострадал. Рядом с автомобилем в момент поджога находился помощник чиновника. Он быстро отреагировал и смог спасти машину Баранова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Напомним, ранее стало известно, что целью поджигателя мог быть вице-губернатор региона Константин Баранов. Как сообщил сам чиновник, в момент нападения он находился в здании администрации.
По счастливой случайности, сам Баранов не пострадал. Рядом с автомобилем в момент поджога находился помощник чиновника. Он быстро отреагировал и смог спасти машину Баранова. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Евгения Парфентьева