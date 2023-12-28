Aviaincident: У летевшего из Тюмени самолета Utair отказала навигация

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У самолёта российской авиакомпании Utair отказала навигация прямо во время полёта, об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.
По информации СМИ, авиаинцидент произошёл 27 декабря с самолётом, выполнявшим рейс из Тюмени в Урай.
Экипаж принял решение вернуться в аэропорт вылета. Судно успешно приземлилось в Тюмени, никто из находившихся на борту не пострадал.
Также отмечается, что технические специалисты осмотрели самолёт, выявили неполадки, исправили их и вновь допустили воздушный борт до полётов.
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«После взлета при начале разворота пропали показания части навигационных систем», - прокомментировали ситуацию в Aviaincident.
Также отмечается, что технические специалисты осмотрели самолёт, выявили неполадки, исправили их и вновь допустили воздушный борт до полётов.
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Евгения Парфентьева