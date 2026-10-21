Авиакомпания отменила рейс из-за змеи в салоне самолета
В Японии отменили рейс после того, как на борту самолета обнаружили живую змею. Об этом информирует Japan Today.
19 октября в аэропорту Фукуоки перед вылетом в Кагосиму произошел инцидент. Пилот Japan Air Commuter заметил змею в кабине воздушного судна. Из-за угрозы безопасности рейс отменили.
20 октября пресмыкающееся нашли в задней части салона. Механик поднял ковровое покрытие, и там обнаружили рептилию длиной около 40 сантиметров. Специалисты по борьбе с вредителями поймали змею.
Эксперты выяснили, что это малочешуйчатый лазающий полоз. Он не ядовит. Как змея попала на борт самолета, прибывшего из Идзумо ранее, неизвестно.
Japan Air Commuter признала, что такой случай произошел впервые. Авиакомпания принесла извинения пассажирам отмененного рейса.
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