В Москве столкнулись грузовик и шесть легковушек, есть пострадавшие
В Москве произошло ДТП с участием семи автомобилей. Подробности приводит РЕН ТВ.
Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на 58-м километре Киевского шоссе. Там столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей. По предварительным сведениям, в результате аварии пострадали четыре человека.
На месте ДТП сейчас работают сотрудники экстренных служб. Специалисты уточняют все обстоятельства происшествия. О причинах столкновения и состоянии пострадавших информации нет.
Ранее сообщалось об инциденте в Иркутске. Там грузовой автомобиль завалился на бок из-за девочки-подростка на электросамокате.
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