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В Москве столкнулись грузовик и шесть легковушек, есть пострадавшие

Фото: Istock/Bilanol

В Москве произошло ДТП с участием семи автомобилей. Подробности приводит РЕН ТВ.



Дорожно-транспортное происшествие случилось вечером на 58-м километре Киевского шоссе. Там столкнулись грузовик и шесть легковых автомобилей. По предварительным сведениям, в результате аварии пострадали четыре человека.

На месте ДТП сейчас работают сотрудники экстренных служб. Специалисты уточняют все обстоятельства происшествия. О причинах столкновения и состоянии пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось об инциденте в Иркутске. Там грузовой автомобиль завалился на бок из-за девочки-подростка на электросамокате.

Ольга Щелокова

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