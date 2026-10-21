В Петербурге 26-летний мужчина попытался изнасиловать 15-летнюю девушку
В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мужчину. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девушки. Об этом сообщает СУ СКР по городу.
Инцидент произошёл вечером 6 октября в лесопарке у Жемчужного пляжа в Красносельском районе. По информации следствия, около 21:00 мск злоумышленник применил насилие к несовершеннолетней, после чего потребовал от неё совершить некие действия сексуального характера.
20 октября в ходе оперативно-разыскных мероприятий подозреваемого задержали и предъявили ему обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ. Следствие решает вопрос о заключении его под стражу. Полиция не исключает, что мужчина может быть причастен к аналогичным преступлениям.
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