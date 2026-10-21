В Петербурге 26-летний мужчина попытался изнасиловать 15-летнюю девушку

21 октября 2026, 17:50

Фото: Istock/Andrey Mikhaylov

В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мужчину. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 15-летней девушки. Об этом сообщает СУ СКР по городу.