Самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Шереметьево и сломал часть крыла
Пассажирский самолет столкнулся с телетрапом в аэропорту Шереметьево и сломал часть крыла. Об этом пишет SHOT.
Лайнер Airbus A330 авиакомпании iFly вернулся в Москву из Хабаровска. Во время заруливания на стоянку к телетрапу воздушное судно столкнулось левым крылом с кабиной телетрапа.
В результате произошедшего у самолета повредился предкрылок, который впоследствии был заменён. На время проведения ремонтных работ борт временно исключили из расписания полётов. Также проводится ремонт телетрапа, с которым произошло столкновение.
Ранее сообщалось, что самолет ВВС США Lockheed C-130H Hercules, подавший сигнал тревоги во время полета, вернулся в пункт отправления. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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