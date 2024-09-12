Школьницу изрезала пассажирка автобуса в Питере

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Пассажирка изрезала 14-летнюю школьницу в одном из питерских автобусов, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, в чью клинику доставили пострадавшую.
Уточняется, что девочка получила ранения указательного и среднего пальцев, также поранена кисть правой руки. Школьницей сейчас занимаются микрохирурги.
По данным журналистов 78.ru, пассажирке показалось, что пострадавшая якобы намеренно толкнула ее дочь, когда транспорт был переполнен. После нападавшая достала ножницы и кинулась на школьницу. Драку разняли свидетели произошедшего, а девочка-подросток покинула автобус, побежала домой, где родители вызвали скорую помощь.
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