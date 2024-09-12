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Школьницу изрезала пассажирка автобуса в Питере

12 сентября 2024, 19:51
Фото: istockphoto/Michael Nesterov

Фото: istockphoto/Michael Nesterov

Пассажирка изрезала 14-летнюю школьницу в одном из питерских автобусов, сообщается на сайте Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета, в чью клинику доставили пострадавшую.


Уточняется, что девочка получила ранения указательного и среднего пальцев, также поранена кисть правой руки. Школьницей сейчас занимаются микрохирурги.

По данным журналистов 78.ru, пассажирке показалось, что пострадавшая якобы намеренно толкнула ее дочь, когда транспорт был переполнен. После нападавшая достала ножницы и кинулась на школьницу. Драку разняли свидетели произошедшего, а девочка-подросток покинула автобус, побежала домой, где родители вызвали скорую помощь.

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#россия
#новости
#криминал
#санкт-петербург
#автобусы
Главу Долгопрудного Юдина арестовали по делу о мошенничестве до 29 октября
12 сентября 2024, 19:34

Фото: istockphoto/Zolnierek

Тверской суд арестовал главу городского округа Долгопрудный Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. По информации СК РФ, градоначальника отправили в СИЗО до 29 октября 2024 года.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы судов.

По предварительной версии, в 2015 году, когда Юдин был главой Талдома, он передал городские котельные подконтрольной фирме, после чего от непогашенной аренды окружной бюджет недосчитался около 4 млн рублей.

Отмечается, что после этого глава округа вступил в сговор с директором компании, чтобы погасить задолженность фирмы перед поставщиками ресурсов на сумму более 40 млн рублей.

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#меры
#рф
#долгопрудный
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В Москве горят два балкона многоэтажки на Пятницком шоссе, люди просят о помощи
12 сентября 2024, 19:23

Фото: istockphoto/photovs

В Москве горят два балкона 11 и 12 этажа в доме на Пятницком шоссе, два человека просят о помощи. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП/Москва». Отмечается, что в здании есть угроза распространения огня.
По данным издания, к многоэтажке уже приехали расчеты спасателей МЧС, но пока они не могут подъехать к месту происшествия из-за большого количества припаркованных во дворе машин.

Ранее сообщалось, что в Омской области Виталий Хоценко на крыше одного из цехов танкового завода «Омсктрансмаш» произошел пожар. Губернатор написал, что спасатели уже выехали на место происшествия, по предварительным данным, возгорание произошло на крыше одного из цехов.

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#дома
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Финские школьники сбежали в Россию с экскурсии
Ilta-Sanomat: финские школьники пересекли границу с РФ, сбежав с экскурсии
12 сентября 2024, 19:12

Фото: iStock/Anastasiia Akh

Несколько финских первоклассников пересекли границу с Россией в районе Кангаскоски, сбежав с экскурсии. Об этом сообщает местная газета Ilta-Sanomat.
По данным издания, группа финских первоклассников отстала от остальных. Дети ушли в лес и случайно перешли на территорию России и даже сняли там несколько видео.

Детей заметили финские пограничники и вернули их обратно. Сейчас пограничная охрана Финляндии проводит проверку по факту случившегося. При этом руководство школы ситуацию не прокомментировало.

Ранее сообщалось, что на границе России и Белоруссии изъяли посылку со стрелковым оружием и боеприпасами вместо сантехники. Запрещенные предметы в отправлении обнаружили белорусские таможенники, говорится в сообщении.

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#дети
#школы
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#видео
#всу
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Пострадавший в драке в Анапе назвал слова Алаудинова «притянутыми за уши»
12 сентября 2024, 18:58

Фото: istockphoto/Evgen_Prozhyrko

Парень, пострадавший во время драки в Анапе, назвал «притянутым за уши фактом» слова командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова о том, одна из девушек перед конфликтом назвала чеченских бойцов бегущими от ВСУ тик-токерами. Об этом он сообщил NEWS.ru, но пожелал остаться анонимным. По его словам, национального окраса и уколов в сторону кавказцев в перепалке не было.
«Ксенофобию какую-то придумали. <...> Не было никаких уколов в сторону кавказского менталитета. <...> По факту возникла перепалка, нас избили, мы ушли, а потом уже начало что-то такое в новостях появляться. Они сами тоже какие-то высказывания в наш адрес допускали», — поделился он в беседе с NEWS.ru.
Ранее Алаудинов заявлял, что драка была спровоцирована девушкой, с которой захотели познакомиться эти чеченцы. Она в грубой форме послала их, после чего другая находящаяся рядом женщина грубо высказалась обо всём чеченском народе и заявила, что они толпами бегут от «укропов», после чего и произошла драка.

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#драка
#женщина
#анапа
#конфликт
#военкор
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Севастопольца приговорили к 16 годам колонии за подготовку к теракту
12 сентября 2024, 18:40

Фото: istockphoto/Zerbor

К 16 годам колонии за подготовку к теракту приговорили жителя Севастополя, передававшего информацию представителю иностранного государства о российском военном и готовившего подрыв его машины, сообщают прокуроры Ростовской области.
«С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил виновного к 16 годам лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части — в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год, а также со штрафом в размере 300 тысяч рублей», — уточнили в ведомстве.
Севастопольца также судили за государственную измену. Следствие установило, что в прошлом году фигурант Владимир Пазин собирал и передавал информацию о том, где находится машина российского военного. Позже он забрал из тайника взрывчатку, чтобы установить ее и активировать. Подсудимого взяли правоохранители.

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#россия
#россияне
#прокуратура
#суд
#теракт
#криминал
#севастополь
#новости
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Сотрудник СБУ Журавкин обманом узнал местонахождение Прилепина у его сына
12 сентября 2024, 18:01

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Сотрудник СБУ, причастный к покушению на Захара Прилепина, узнал у его сына местонахождение отца, обманув его, позже полученная информация использовалась для подрыва автомобиля писателя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на обвинительное заключение 2-го Западного окружного военного суда.
Следствие установило, что куратором Александра Пермякова*, которого судят в Москве как исполнителя теракта, был сотрудник СБУ Журавкин.

«Руководитель организованной группы Журавкин в социальной сети «ВКонтакте» создал аккаунт с наименованием Поликарпова Иванка, посредством которого, скрывая свою личность, 2 января 2023 года вступил в переписку с сыном Прилепина Ильей, и в период с 24 апреля по 3 мая 2023 года выяснил, что в мае 2023 года Прилепин будет находиться в поселке Пионерский», — говорится в сообщении.
.
Полученную обманным путем информацию Журавкин передал Пермякову* и дал задание убить Прилепина, взорвав его машину. Пермяков* получил на Украине две тысячи долларов и 10 тысяч гривен и 3 августа 2023 года приехал в Россию. Он регулярно менял места жительства в поисках Прилепина и получал деньги от других соучастников преступления.

6 мая он совершил задуманное в поселке Пионерский Нижегородской области, подорвав автомобиль, в котором находились Прилепин и Александр Шубин. Первый погиб на месте, Прилепин получил множественные ранения, но выжил. Вскоре силовики вышли на Пермякова* и арестовали его. 12 августа признал вину.

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* внесен в России в список террористов и экстремистов
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#следствие
#сбу
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На границе России и Белоруссии изъяли посылку с оружием вместо сантехники
12 сентября 2024, 17:58

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

На границе России и Белоруссии изъяли посылку со стрелковым оружием и боеприпасами вместо сантехники. Об этом сообщает Государственный таможенный комитет республики. Запрещенные предметы в отправлении обнаружили белорусские таможенники, говорится в сообщении.
«При проведении таможенного контроля, а впоследствии оперативно-розыскных мероприятий минскими и витебскими таможенниками обнаружены и изъяты стрелковое огнестрельное оружие, 30 составных частей оружия, свыше 950 единиц боеприпасов», — указано в публикации ведомства.
Сообщается, что найти посылку удалось после того, как в Минске поймали белоруса, на чей адрес пришла посылка из России.

Ранее сообщалось, что Белоруссия разместила вблизи украинской границы специальные подразделения ОМОН и внутренних войск. Отмечалось, что такие меры были предприняты после анализа действий ВСУ в Курской области России.

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#посылка
#оружие
#белоруссия
#меры
#россия
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В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Сизову
12 сентября 2024, 15:55

Фото: istockphoto / zoka74

В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Елену Сизову. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Да, действительно задержана Елена Сизова, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Республики Татарстан», — отметил источник.

Региональные СМИ сообщают, что её подозревают в мошенничестве с государственными контрактами. Сам источник агентства детали обвинений не уточнил.

Ранее сообщалось, что государственное обвинение в ходе прений сторон запросило в качестве наказания 20 лет колонии для бывшего следователя Марата Тамбиева.

До этого сотрудники ФСБ провели обыски в Управлении собственной безопасности ГУ МВД по Санкт-Петербургу. Посещение силовиков коллег-правоохранителей закончилось задержанием подполковника полиции, одного из руководителей главка. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#татарстан
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Подросток изнасиловал туристку на одном из популярных курортов Европы
Подросток изнасиловал туристку в городе Салоу в Испании
12 сентября 2024, 15:36

Фото: istockphoto/Ricky Deacon

Туристку изнасиловал 15-летний подросток из Ирландии в испанском городе Салоу, передает Belfast Live. Уточняется, что злоумышленник познакомился с будущей жертвой в пабе, которая, кстати говоря, была соотечественницей парня. Он изнасиловал ее той же ночью.
Пострадавшая пошла к полицейским, описав парня. Стражи порядка тут же взяли подростка, опасаясь, что тот сбежит от наказания. Сейчас молодой насильник содержится в центре для несовершеннолетних. Предположительно, перед судом он предстанет уже в Ирландии.

До этого сообщалось, что на одном из европейских курортов туристку на вечеринке изнасиловали восемь человек, снимая на видео происходящее. Подозреваются семеро граждан Франции и один гражданин Швейцарии в возрасте от 18 до 26 лет.

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