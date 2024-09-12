Главу Долгопрудного Юдина арестовали по делу о мошенничестве до 29 октября

Видео: пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы
Тверской суд арестовал главу городского округа Долгопрудный Владислава Юдина по делу о мошенничестве и превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции. По информации СК РФ, градоначальника отправили в СИЗО до 29 октября 2024 года.
«Удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы судов.
По предварительной версии, в 2015 году, когда Юдин был главой Талдома, он передал городские котельные подконтрольной фирме, после чего от непогашенной аренды окружной бюджет недосчитался около 4 млн рублей.
Отмечается, что после этого глава округа вступил в сговор с директором компании, чтобы погасить задолженность фирмы перед поставщиками ресурсов на сумму более 40 млн рублей.
Читайте также:
В Татарстане задержали главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Сизову
СК РФ задержал гендиректора ООО «Ленбытхим» по подозрению в мошенничестве
Предпринимателя подозревают в хищении у Минобороны 7 млн рублей в Краснодаре
Данил Пономарев