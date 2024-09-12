В Москве горят два балкона многоэтажки на Пятницком шоссе, люди просят о помощи

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В Москве горят два балкона 11 и 12 этажа в доме на Пятницком шоссе, два человека просят о помощи. Об этом сообщает телеграм-канал «ЧП/Москва». Отмечается, что в здании есть угроза распространения огня.
По данным издания, к многоэтажке уже приехали расчеты спасателей МЧС, но пока они не могут подъехать к месту происшествия из-за большого количества припаркованных во дворе машин.
Ранее сообщалось, что в Омской области Виталий Хоценко на крыше одного из цехов танкового завода «Омсктрансмаш» произошел пожар. Губернатор написал, что спасатели уже выехали на место происшествия, по предварительным данным, возгорание произошло на крыше одного из цехов.
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