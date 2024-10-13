Один пассажир погиб во время аварийной посадке самолета в Якутии

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В Якутии совершил аварийную посадку самолет, один пассажир погиб. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от МЧС России.
Согласно сообщению, на борту самолета Ан-3, принадлежащего авиакомпании «Борус», находились три члена экипажа и два пассажира.
По данным Telegram-канала «База», самолет собирался взлететь из аэропорта в Олемкинске. Однако во время взлета у самолета отказал двигатель, и он упал в 1,5 километра от аэропорта.
Ранее в Калмыкии разбился учебно-тренировочный самолет Як-130, пилот которого успел катапультироваться из самолета и был госпитализирован.
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Самолет экстренно сел в Ульяновске посли смерти пассажира
По данным Telegram-канала «База», самолет собирался взлететь из аэропорта в Олемкинске. Однако во время взлета у самолета отказал двигатель, и он упал в 1,5 километра от аэропорта.
Ранее в Калмыкии разбился учебно-тренировочный самолет Як-130, пилот которого успел катапультироваться из самолета и был госпитализирован.
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Александр Климов